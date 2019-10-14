الامارات | تركي آل الشيخ: عفا الله عن ما سلف.. لـ"مصر مكانة كبيرة في قلبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: عفا الله عن ما سلف.. لـ"مصر مكانة كبيرة في قلبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الاثنين، سحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد كل من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الاثنين :"لمصر مكانة كبيرة في قلبي ولأهلها وقيادتها الكريمة معزة خاصة، لذلك قررت سحب كل القضايا المرفوعة لمن أساء لي في وسائل التواصل الاجتماعي، وعفا الله عن ما سلف."

وقوبل قرار آل الشيخ بترحيب كبير من جانب المعلقين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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وكان تركي آل الشيخ، قد تعرض لموجات من الانتقادات الحادة والإساءات من جانب بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي وذلك منذ أن كان مالكا لنادي بيراميدز المصري قبل أن يقرر بيعه ويتجه للاستثمار في الأندية الأوروبية من خلال شراء نادي ألميريا الإسباني.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ في 11 سبتمبر الماضي، عن اتخاذه لإجراءات قانونية تجاه عدد من الأشخاص لإسائتهم لشخصه على مواقع التواصل الاجتماعي