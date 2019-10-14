ماركيزيو: احتجنا الى 15 دقيقة فقط لندرك انا وبيرلو جودة بوغبا

الإثنين 14 أكتوبر 2019

تحدث ​كلاوديو ماركيزيو​، بطل ​يوفنتوس​ المتقاعد، عن اللعب مع لاعب الفريق السابق، ​بول بوغبا​.



وركز ماركيزيو الحديث على لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في الفترة التي كان فيها زميلا له في فريق يوفنتوس قبل عودة الفرنسي إلى ​أولد ترافورد​.

وقال: "سأخبرك بحكاية عن بول. كان صغيراً للغاية، وكانت واحدة من أولى دوراته التدريبية معنا. لقد استغرق الامر لي ولأندريا ​بيرلو​ 15 دقيقة فقط لفهم مدى قوته. وعرفنا أنه سوف يسرق مكان شخص ما من الفريق قريبًا".

وأضاف: "لحسن الحظ، وجد المدرب طريقة تجعلنا نلعب سويًا في خط الوسط".