الإثنين 14 أكتوبر 2019
تحدث كلاوديو ماركيزيو، بطل يوفنتوس المتقاعد، عن اللعب مع لاعب الفريق السابق، بول بوغبا.
وركز ماركيزيو الحديث على لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في الفترة التي كان فيها زميلا له في فريق يوفنتوس قبل عودة الفرنسي إلى أولد ترافورد.
وقال: "سأخبرك بحكاية عن بول. كان صغيراً للغاية، وكانت واحدة من أولى دوراته التدريبية معنا. لقد استغرق الامر لي ولأندريا بيرلو 15 دقيقة فقط لفهم مدى قوته. وعرفنا أنه سوف يسرق مكان شخص ما من الفريق قريبًا".
وأضاف: "لحسن الحظ، وجد المدرب طريقة تجعلنا نلعب سويًا في خط الوسط".
كانت هذه تفاصيل خبر ماركيزيو: احتجنا الى 15 دقيقة فقط لندرك انا وبيرلو جودة بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.