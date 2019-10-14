شكرا لقرائتكم رجال الطائرة يخسرون أمام الأرجنتين فى مونديال اليابان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/1 فى إطار عاشر مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : 27 /25 , 25 /17 , 22/25 , 25 /17 .

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة أمس الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بالبطولة، بعد أن خسر يوم الجمعة الماضى من اليابان بنتيجة 3 / 2 فى ثامن جولات المونديال.

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كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من إيطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 8 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس و أخيرا الارجنتين .

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن، وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.