شكرا لقرائتكم تشييع جنازة والدة علاء عبد الصادق من مسجد مصطفى محمود بعد ظهر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتوفيت والدة علاء عبد الصادق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيدة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين غدًا الثلاثاء، وتتقدم أسرة "الخليج 365" بالعزاء لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
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