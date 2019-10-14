شكرا لقرائتكم تشييع جنازة والدة علاء عبد الصادق من مسجد مصطفى محمود بعد ظهر اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشُيع جنازة والدة علاء عبد الصادق نجم الأهلي والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى من مسجد مصطفى محمود اليوم الأثنين بعد صلاة الظهر.

وتوفيت والدة علاء عبد الصادق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر أن يقام عزاء الفقيدة في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين غدًا الثلاثاء، وتتقدم أسرة "الخليج 365" بالعزاء لأسرة الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ويعد علاء عبد الصادق واحد من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية ، وتقلد بعد اعتزاله العديد من المناصب الهامة أبرزها مدير قطاع الكرة بالأهلى وعضو لجنة الكرة الحمراء.