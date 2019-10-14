شكرا لقرائتكم محمد محمود يشارك فى مبارة الأهلي الودية أمام الإعلاميين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعين السويسري رينيه فايلر، بصانع ألعاب النادي الأهلي، محمد محمود، فى تشكيلة الفريق فى مواجهة الإعلاميين الودية، المقرر اقامتها عصر اليوم الاثنين، والتي تأتي استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر اقامتها السبت المقبل ضمن منافسات الأٍبوع الرابع ببطولة الدوري المصري الممتاز .

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وأصبح محمد محمود جاهزاً بشكل كامل للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، بعد اجرائه جراحة الرباط الصليبي منذ قرابة الـ9 أشهر وبالتحديد من 179 يوم، منذ يوم 8 يناير 2019 وهو تاريخ مواجهة الأهلى وسموحة فى الدوري العام والتي شهدت اصابته بقطع فى الرباط الصليبي.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام، ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز في أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربي برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد .