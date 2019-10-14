شكرا لقرائتكم تعرف على أحقية الزمالك في التعاقد مع لاعب محترف جديد كبديل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فسخ مسئولي الزمالك التعاقد مع الامريكى تريل ستوجلين لاعب فريق كرة السلة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب الأزمة التى نشبت بينه وبين طارق سعيد مدير الفريق.

ويجيب "الخليج 365" عن السؤال الذى يشغل فكر جماهير الزمالك المحبة لكرة السلة، هل يمكن أن يضم الزمالك لاعب أخر محترف خلال هذه الفترة؟ وما هي الخطوات التى يجب أن يتخذها النادى لضم لاعب آخر رغم أن الموسم قد انطلق.

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وفقا للوائح اتحاد كرة السلة، خاصة الجزء المتعلق بقيد اللاعب الأجنبى فى الدورى المصرى، فإن لوائح اتحاد كرة السلة تسمح للنادى الذى يقوم بفسخ التعاقد مع لاعبه المحترف باستبدال اللاعب الاجنبى حتى بداية مباريات الـ playoffs اى دور الثمانية ، ولكن هناك شروط، وأن يتم تعديل رسوم التسجيل مع كل مرة يتم فيها استبدال اللاعب الأجنبى ـ فى نفس الموسم ، بحيث يتم سداد 200دولار +10% بحد أدنى فى كل مرة ، أى 3000 دولار للمرة الثانية ، وعلى مستوى رسوم التسجيل للمرة الثالثة يتم سداد 5000 دولار ، وفى التسجيل للمرة الرابعة يتم سداد نفس النسبة بأن يكون المبلغ 7000 دولار ، و فى المرة الخامسة و هى الأخيرة يتم دفع 10000 دولار.





كانت إدارة نادى الزمالك فسخت التعاقد مع الأمريكى ستوجلن وتم إبلاغ اتحاد كرة السلة لبدء إجراءات فسخ التعاقد بعد الأزمة التى نشبت بينه وبين مدير الفريق، لرفض اللاعب الانضمام للتدريبات قبل مباراة السوبر أمام الجزيرة و التى توج بها الأخير .