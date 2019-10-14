شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف من سيعاقب حال خسارة كهربا لقضيته أمام الزمالك؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط الكثير من عشاق النادي الأهلى بين رحيل كهربا عن الزمالك وانتقاله لأفيس البرتغالي، وبين انتقاله للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ويراهن كهربا على صحة موقفه القانوني خاصة بعد تأكيده أن الزمالك لم يقم بتوثيق العقد فى الفترة القانونية، وبالتالي فمن حقه الرحيل لأى نادي بعدما أصبح عقده الجديد مع الزمالك لاغياً.

ولكن من سيُعاقب حال خسارة كهربا لقضيته مع الزمالك ؟

مصدر مطلع داخل النادي الأهلى أكد أن ناديه ليس طرفاً فى الأزمة وأنه فى حالة انتقاله للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى القادم وفى حالة ادانة الفيفا لكهربا فإن اللاعب هو من سيعاقب وكذلك نادي أفيس البرتغالي، فيما لن يتعرض ناديه لأى عقوبات بخلاف تجميد مشاركة كهربا فى المباريات.

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وكان الأهلى قد توصل لإتفاق مع كهربا بخصوص ضمه خلال الفترة المقبلة، بعد الاستقرار على جميع الأمور المتعلقة بالصفقة والتي شهدت خلافاً كبيراً فى بداية المفاوضات، لكن كهربا وافق على تقليل طلباته المادية بواقع النصف تقريباً، حيث طلب كهربا فى بداية المفاوضات الحصول على 20 مليون جنيه سنوياً قبل أن يتم الاتفاق معه على تقاضي ما يقارب الـ10 ملايين جنيه سنوياً ويتحمل اللاعب قيمة الضرائب.