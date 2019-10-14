شكرا لقرائتكم على فرج يعلق على تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة، والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، على تتويجه الأخير ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتي أقيمت في ولاية فيلادلفيا خلال أكتوبر الجاري .

وقال "فرج" في تصريحات لـ "الخليج 365": "سعيد جداً بالتتويج ببطولة أمريكا خاصة أنها رقم 19 في مسيرتي الاحترافية، كما أنها المرة الأولى التي أحقق فيها لقب بطولة مرتين، وهذه المرة الأولى أيضاً التي أفوز فيها ببطولة دون أن أخسر أي شوط" .

أضاف المصنف الأول عالمياً: كنت أتمنى أن افوز باللقب أنا ونور ولكن لم نوفق في هذا الأمر، ولكن نور تخوض أفضل مواسمها وصلت لثلاث نهائيات متتالية وتوجت ببطولة، وكان لديها فرصة لحسم لقب أمريكا المفتوحة لكن نوران جوهر تفوقت على نفسها واستطاعت أن تحول تأخرها بشوطين لفوز.

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وعن بطولة CIB المرتقب إقامتها 24 أكتوبر الجاري في أهرامات الجيزة، قال علي فرج: أتمنى أن تكون لدي الفرصة في التتويج بهذا البطولة وأن تحصد نور لقب بطولة العالم CIB لسيدات الاسكواش أيضاً لنحصد اللقب معاً.

واختتم علي فرج معلقاً على ابتعاده بصدارة التصنيف العالمي عن محمد الشوربجي: التصنيف أحلول قدر الإمكان ألا أفكر فيه لأنه يأتي نتيجة شغل تراكمي وأداء ولكني سعيد أن أحافظ على هذا التصنيف .

كان علي فرج قد توج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة، فيما توجت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة بلقب السيدات عبر تغلبها على نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوطين.