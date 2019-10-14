شكرا لقرائتكم على فرج يعلق على تتويجه ببطولة أمريكا المفتوحة للإسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال "فرج" في تصريحات لـ "الخليج 365": "سعيد جداً بالتتويج ببطولة أمريكا خاصة أنها رقم 19 في مسيرتي الاحترافية، كما أنها المرة الأولى التي أحقق فيها لقب بطولة مرتين، وهذه المرة الأولى أيضاً التي أفوز فيها ببطولة دون أن أخسر أي شوط" .
واختتم علي فرج معلقاً على ابتعاده بصدارة التصنيف العالمي عن محمد الشوربجي: التصنيف أحلول قدر الإمكان ألا أفكر فيه لأنه يأتي نتيجة شغل تراكمي وأداء ولكني سعيد أن أحافظ على هذا التصنيف .
كان علي فرج قد توج ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً بثلاثة أشواط نظيفة، فيما توجت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة بلقب السيدات عبر تغلبها على نور الطيب بثلاثة أشواط مقابل شوطين.
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