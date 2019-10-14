شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي يغير حسابات ميتشو في القمة 119... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اضطر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك لتغيير حساباته بسبب مصطفى فتحي صانع ألعاب الزمالك، بعدما استقر على عدم الاعتماد على اللاعب بصفة أساسية خلال مواجهة الأهلى في المباراة المقرر أن تجمعهما يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ورغم جاهزية مصطفى فتحي للمشاركة مع فريقه أمام المارد الأحمر، بعد فترة طويلة من الغياب عن قائمة الزمالك في المباريات الرسمية بعدما عاودته آلام الركبة عقب مشاركته فى معسكر قبرص الذى خاضه الفريق عندما كان خالد جلال مديرا فنياً للأبيض ثم حصل مصطفى فتحي على راحة وخضع لعمليات تأهيل جديدة ثم أجرى فحوصات طبية فى ألمانيا مؤخراً كشفت تعافيه تماما من الإصابة، وشارك فى ودية المنيا أمس الأحد، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 إلا أن الجهاز الفني يفضّل عدم المجازفة والاعتماد على اللاعب بصفة اساسية خلال مواجهة الأهلي.

وكشف مصدر بالجهاز الفني للزمالك، أن الصربي ميتشو قد يضم مصطفى فتحي لقائمة مباراة القمة أمام الأهلي، كما إنه من الممكن أن يمنحه فرصة المشاركة كبديل في حالة الاحتياج لخدماته، لافتًا إلى إنه لم يتم المجازفة بالدفع باللاعب خاصة وأن هناك وفرة في هذا المركز بالفريق، والاعتماد عليه سيكون بشكل تدريجي خوفًا من تجدد الإصابة.