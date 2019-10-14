شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محمود يعود لتشكيلة الأهلى أمام الإعلاميين بعد غياب 279 يوماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود محمد محمود، صانع ألعاب الأهلى، لتشكيلة فريقه فى مواجهة الإعلاميين الودية، المقرر إقامتها عصر اليوم الاثنين، استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل ببطولة الدورى العام.

وأصبح محمد محمود جاهزاً بشكل كامل للمشاركة فى المباريات بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة، بعد إجرائه جراحة الرباط الصليبى منذ قرابة الـ9 أشهر، وبالتحديد منذ 279 يوماً، منذ يوم 8 يناير 2019 وهو تاريخ مواجهة الأهلى وسموحة فى الدوري العام والتى شهدت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الحالى، والتى تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام، ويتصدر الأهلي جدول الدوري برصيد 9 نقاط بعد الفوز فى أول ثلاث جولات على حساب سموحة بهدف نظيف والإنتاج الحربى برباعية نظيفة وأسوان بخماسية مقابل هدف وحيد.