سوبر كورة.. صراع فايلر وميتشو يتجدد فى القمة الـ119

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد الصراع للمرة الثانية فى أقل من شهر بين السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، ونظيره الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ"ميتشو" مدرب الزمالك فى القمة المنتظرة التى ستجمع القطبين الكبيرين فى إطار منافسات الجولة الرابعة من الدورى العام الممتاز. وفاز فايلر على ميتشو 1/0، فى المباراة الوحيدة التى جمعتهما فى السوبر المصرى المحلي بعدما انتزع لقب البطولة المحلية السويسرى من الصربى بنتيجة 3/2، ثم جاءت موعد المباراة الثانية فى 19 أكتوبر السبت المقبل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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