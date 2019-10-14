شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. كوماندوز يد الزمالك صائدو بطولات ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فريق كرة اليد بنادى الزمالك أصبح صائد البطولات للقلعة البيضاء فى ظل سيطرته الأفريقية على صعيد اللعبة.

وأصبح فريق كرة اليد بنادى الزمالك الأكثر تتويجا بلقب بطولة أفريقيا للأندية بعدما وصل إلى النجمة الأفريقية رقم 12 فى تاريخه بالفوز على سبورتنج بنتيجة 33 /31 فى نهائى النسخة التى اختتمت مساء اليوم بالرأس الأخضر.

وبهذا اللقب تفوق الزمالك على مولودية الجزائر الذى يحمل فى رصيده 11 لقبا، إلا أن كوماندز اليد نجحوا فى تحقيق هذا الرقم.

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وحصل الزمالك على اللقب 11 مرة من قبل أعوام ، 1979 ، 1980 ، 1981 ، 1986 ، 1991 ، 2001 ، 2002 ، 2011 ، 2015 ، 2017 ، 2018.

كما أن الأندية المصرية أصبحت الأكثر تتويجا باللقب برصيد 18 لقب حتى الأن ، حيث أن الأهلى توج باللقب 5 مرات من قبل أعوام 1985، 1993، 1994 ، 2012 ، 2016 ، بينما حصل نادى بورسعيد على اللقب عام 1990 بالإضافة إلى ألقاب الزمالك.

ويرصد الخليج 365 لقطات لاحتفال نجوم يد الزمالك بالنجمة الـ12 فى الصور التالية: