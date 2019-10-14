شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة علاء عبد الصادق من مسجد مصطفى محمود بعد ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشُيع جنازة والدة علاء عبد الصادق، نجم الأهلى والكرة المصرية ومدير قطاع الكرة السابق بالأهلى، من مسجد مصطفى محمود اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر.

وتوفيت والدة علاء عبد الصادق فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المقرر أن يقام العزاء فى مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين غدًا، الثلاثاء.

ويعد علاء عبد الصادق واحدا من أهم اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية، وتقلد بعد اعتزاله العديد من المناصب المهمة، أبرزها مدير قطاع الكرة بالأهلى وعضو لجنة الكرة الحمراء.