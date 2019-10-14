شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يشارك فى المران الصباحى الأخير للمنتخب الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك رمضان صبحى، لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبى، فى تدريبات الفريق الصباحية اليوم، ويؤدى اللاعب تدريبات بدنية خفيفة عقب مشاركته فى ودية جنوب أفريقيا أمس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف احرزه رمضان من ضربة جزاء.

وكشف مسئولو منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب أن رمضان صبحى سليم ولا يعانى من أى إصابات.

كما نفي مسئولو منتخب مصر الأوليمبي تلقي أى اتصالات من الجهاز الطبي للأهلي للاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذى خرج فى الشوط الثانى من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب أفريقيا التى انتهت بفوز الفراعنة بهدف احرزه رمضان صبحي من ضربة جزاء.

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وكان رمضان صبحي قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا فى الشوط الثانى، ليحل إمام عاشور بديلًا له كتبديل لاراحة اللاعب وليس للإصابة كما ادعى البعض.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدى الزمالك السبت المقبل فى قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.