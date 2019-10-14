شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى يربك حسابات ميتشو فى الزمالك قبل القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أربك مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، حسابات الصربى ميتشو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، فقد استقر الخواجة على عدم الاعتماد على اللاعب بصفة أساسية خلال مواجهة الأهلى فى المباراة المقرر أن تجمعهما يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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ورغم جاهزية مصطفى فتحى للمشاركة مع فريقه أمام المارد الأحمر، بعد فترة طويلة من الغياب عن قائمة الزمالك فى المباريات الرسمية بعدما عاودته آلام الركبة عقب مشاركته فى معسكر قبرص الذى خاضه الفريق عندما كان خالد جلال مديرا فنياً للأبيض ثم حصل مصطفى فتحى على راحة وخضع لعمليات تأهيل جديدة، ثم أجرى فحوصات طبية فى ألمانيا مؤخراً كشفت تعافيه تماما من الإصابة، وشارك فى ودية المنيا أمس الأحد، والتى انتهت بفوز الأبيض بنتيجة 4 / 2 إلا أن الجهاز الفنى يفضّل عدم المجازفة والاعتماد على اللاعب بصفة اساسية خلال مواجهة الأهلي.

وكشف مصدر بالجهاز الفنى للزمالك أن الصربى ميتشو قد يضم مصطفى فتحى لقائمة مباراة القمة أمام الأهلي، كما أنه من الممكن أن يمنحه فرصة المشاركة كبديل فى حالة الاحتياج لخدماته، لافتًا إلى إنه لم يتم المجازفة بالدفع باللاعب خاصة وأن هناك وفرة فى هذا المركز بالفريق، والاعتماد عليه سيكون بشكل تدريجى خوفًا من تجدد الإصابة.