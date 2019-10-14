شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة رجال الطائرة أمام الأرجنتين فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب رجال الكرة الطائرة الأول من نظيره الأرجنتينى بنتيجة 3/1 فى عاشر مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان ويستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى، وجاءت نتائج الأشواط كالتالى : 27 /25 , 25 /17 , 22/25 , 25 /17.

وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة أمس الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تاسع مواجهاته بالبطولة، بعدما خسر الجمعة الماضى من اليابان بنتيجة 3 / 2 فى ثامن جولات المونديال.

كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من إيطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .

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وخاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة.

ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا وإيران قبل أن يتلقى 8 هزائم متتالية أمام البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس وأخيرا الأرجنتين.

وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من: عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى ومحمد عادل ورشاد شبل وعبد الرحمن سعودى ومحمد عبد المحسن، وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.