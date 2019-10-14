شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يواجه بتسوانا وديا اليوم فى انطلاقة "حقبة الفراعنة مع البدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى المدير الفنى، مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا فى السابعة من مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون، وبدأ حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، الاستعداد لضربة البداية بعد تعيينه مديراً فنياً للفراعنة، لتكون ضربة البداية فى ودية بتسوانا، حيث يفضل حسام البدرى، المدير الفنى الدفع بمعظم العناصر الأساسية وأصحاب الخبرة والقوة الضاربة فى ودية بتسوانا، أمثال محمد الشناوى وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وطارق حامد ومحمود تريزيجيه، والابتعاد عن الدفع بعدد كبير من الوجوه الجديدة من بداية اللقاء من أجل تحقيق الفوز والظهور بشكل مميز، خاصة أنها التجربة الأولى له مع الفراعنة، لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الجديد، الذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس .

شهدت تدريبات المنتخب الأخيرة قبل ودية بتسوانا حيرة للجهاز الفنى بسبب مركز حراسة المرمى الذى شهد منافسة شرسة بين محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمد عواد حارس الزمالك لحماية عرين منتخب مصر أمام بتسوانا، ويعد محمد الشناوى هو الأقرب لضربة البداية على أن يتم منح عواد حراسة المرمى فى الشوط الثانى.

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ويواجه الجهاز الفنى للمنتخب أزمة فى مركز المهاجم وعدم الاستقرار حتى الآن عن مهاجم الفريق، وإن كان الأقرب هو الدفع بأحمد حسن كوكا بصفته الأكثر خبرة عن حسام حسن مهاجم سموحة وعمر السعيد مهاجم الزمالك، فى ظل غياب مروان محسن مهاجم الأهلى للإصابة وتواجد مصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبى.

واستقر البدرى على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة اليوم بالدفع بمحمد الشناوى أمامه محمود علاء وأحمد حجازى وعبدالله جمعه وأحمد فتحى "عمر جابر" ومحمد الننى "طارق حامد" وحمدى فتحى ومحمد أفشة، وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا مهاجم، على أن يتم الدفع فى الشوط الثانى بمحمد عواد ومحمد حمدى وعبد الله السعيد وعمر السعيد.

وينتهى معسكر منتخب مصر عقب ودية بتسوانا على الرغم من أن غدا هو آخر يوم فى موعد الأجندة الدولية ولكن الجهاز الفنى فضل فض المعسكر لمنح مزيد من الوقت للاعبى الأهلى والزمالك للاستعداد للقاء القمة المرتقب بينهما يوم السبت المقبل، خوفا من تعرضهم للإجهاد وتشهد ودية منتخب مصر أمام بتسوانا حضور 10 آلاف مشجع باستاد برج العرب بالإسكندرية، ويدير مباراة اليوم ودياً الحكم الدولى إبراهيم نور الدين بعد موافقة الجانب البتسوانى من أجل اعتماد اللقاء كمباراة رسمية ودية دولية.