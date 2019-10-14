"طائرة" مصر تخسر أمام الأرجنتين في مونديال اليابان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تلقى المنتخب المصري للكرة الطائرة، الهزيمة الثامنة على التوالي أمام نظيره الأرجنتين بنتيجة (1-3) من الأشواط خللا المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين ضمن منافسات بطولة كأس العالم المقامة باليابان في الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر الجاري.

وحسم المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه بنتيجة 27-25 قبل أن يتعادل نظيره الأرجنتيني ويحسم الشوط الثاني بنتيجة 25-17.

واستطاع منتخب الأرجنتين حسم الشوطين الثالث والرابع، بنتيجة 25-22، 25-17 على الترتيب، ليفوز بالمباراة التي أقيمت بالجولة العاشرة من منافسات البطولة.

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وبهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الأرجنتيني إلى 16 نقطة في المركز الخامس، في حين لا يزال رصيد المنتخب المصري 8 نقاط في المركز العاشر.

ومن المقرر أن يلتقي الفراعنة مع المنتخب الأمريكي غدا الثلاثاء، في إطار الجولة الأخيرة من منافسات البطولة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري استهل مشواره في البطولة بالفوز على كل من أستراليا وإيران في الجولتين الأولى والثانية، قبل الخسارة تواليًا أمام كل من البرازيل وكندا وروسيا وإيطاليا وبولندا واليابان وتونس.