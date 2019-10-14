بالمواعيد والقنوات.. ودية مصر وبتسوانا.. ومواجهات لفرنسا وانجلترا والبرتغال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستضيف ملعب استاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره البتسواني الودية. وتعد المباراة هي الظهور الأول للمنتخب تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام البدري وجهازه المعاون. ومن المقرر أن تقام المباراة في الساعة السابعة مساء اليوم الإثنين وتبث عبر قناة "أون سبورت". Advertisements تصفيات يورو 2020 وعلى جانب أخر، تستأنف مباريات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 اليوم الإثنين. وتقام المباريات في الساعة التاسعة إلا ربع مساء اليوم الإثنين، وأبزرها فرنسا وتركيا عبر "بي إن سبورتس 1"، أوكرانيا والبرتغال "بي إن سبورتس 3"، وبلغاريا وانجلترا "بي إن سبورتس 2".

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