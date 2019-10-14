التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام بتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة بتسوانا الودية. ويستضيف ملعب استاد الجيش في برج العرب بمدينة الإسكندرية مباراة مصر وبتسوانا الودية استعدادا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم 2021. وتعد المباراة، هي الظهور الأول للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الذي يقوده البدري. وجاء تشكيل مصر المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: أحمد فتحي – محمود علاء – أحمد حجازي – عبدالله جمعة. خط الوسط الدفاعي: طارق حامد – محمد النني. ثلاثي خلف المهاجم: محمود حسن "تريزيجيه" – عبدالله السعيد – حسين الشحات. خط الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

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