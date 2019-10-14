وصول رئيس البعثة السعودية المشاركة في تدريبات عبور المانش مطار الغردقة

وصل إلى مطار الغردقةالدولى فى الساعات الأولى من صباح اليوم الدكتور نعيم احمد المهدى رئيس مجلس إدارة مؤسسة معا لذوى الاحتياجات الخاصة بالمملكة العربية السعودية رئيس السباحين السعودين المشاركين فى المنتخب العربى الإعاقة الذهنية لعبور المانش ، لمتابعة تدريبات المنتخب التى بدأت أمس الأحد

بشواطئ مدينة الغردقة.

وكان فى استقبال المهدى، مدرب المنتخب السباح خالد شلبى وكيل الاتحاد الانجليزى لعبور المانش فى شمال افريقيا والشرق الأوسط والسباحة الأولمبية شيروت حافظ مساعد المدرب.

وأعرب رئيس البعثة السعودية عن سعادته لحفاوة الاستقبال، مؤكدا أنه

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فى مصر بلده الثانى وأثنى على اختيار شواطئ مدينة الغردقة الساحرة لتدريب المنتخب على السباحة استعداد لاول محاولة تتابع عربى لعبور بحر المانش.

وقال رئيس البعثة إنه وصل إلى الغردقة لمتابعة تدريبات السباحين السعودين حسام المحنشى وفيصل القصيبى لتأهيلهم لمحاولة العبور.

ويواصل فريق المنتخب تدريباته لليوم الثانى فى شاطئ فيو بالغردقة للاستعداد لمحاولة العبور بقيادة السباح خالد شلبى .

