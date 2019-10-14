موعد ومكان طرح تذاكر مباراة مصر وبتسوانا

تطرح في التاسعة من صباح اليوم، الإثنين، تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره البتسواني، المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم الإثنين باستاد

العرب.. وتطرح التذاكر للبيع باستاد الإسكندرية، حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج.

كان المنتخب الوطني، تحت قيادة الكابتن حسام

البدري، المدير الفني، اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفقت إدارتا الفريقين على الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة،

التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون.