أحمد الأحمر: بطولة أفريقيا الأغلى في مسيرتي

أعرب أحمد الأحمر، قائد فريق كرة اليد الأول بنادي الزمالك، عن سعادته بحصول الفريق على بطولة أفريقيا بدولة الرأس الأخضر، واصفًا إياها بالصعبة والغالية، لأنها البطولة التي

انفرد بها الزمالك بسيادة القارة الأفريقية، كما أنها البطولة الثالثة على التوالي، وبذلك احتفظ الفريق بالكأس للأبد.

أضاف الأحمر، أنه بهذه البطولة أيضًا أصبح اللاعب رقم واحد على مستوى العالم في حصوله على بطولات قارية بمجموع ١٩ بطولة.

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كان كوماندوز يد الزمالك توج بالبطولة الأفريقية بعد فوزه في المباراة النهائية 33- 31 على فريق سبورتنج المصري.