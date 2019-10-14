رياضة | الاختيار الأول لحسام البدري في هجوم مصر ضد بتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاختيار الأول لحسام البدري في هجوم مصر ضد بتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، لخوض أولى مواجهاته التجريبية استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

البدري يقود أول مباراة مع الفراعنة



ويدخل المنتخب الوطني المباراة تحت قيادة فنية جديدة بقيادة حسام البدري، والذي تولى المسئولية عقب رحيل المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق، بعد إخفاقه ببطولة الأمم الإفريقية بالقاهرة.

وكان مجلس الجبلاية برئاسة هاني أبوريدة، قرر إقالة أجيري، عقب الخروج من دور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا، بهدف دون رد بالبطولة التي أقيمت بالقاهرة مؤخرا وتوج بلقبها المنتخب الجزائري للمرة الثانية في تاريخه.

كوكا أمل البدري في تنشيط هجوم المنتخب



واستقر حسام البدري المدير الفني، على الدفع بخدمات اللاعب أحمد حسن كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي، في قيادة هجوم الفراعنة أمام بتسوانا وديا.

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ويأتي الاعتماد على كوكا، في ظل اقتناع حسام البدري بإمكانياته، بالإضافة إلى خروج مروان محسن من الحسابات بعد تعرضه للإصابة مع فريقه الأهلي أمام سموحة بالدوري العام، وتواجد صلاح محسن بالمنتخب الأوليمبي الذي يستعد لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عاما بالقاهرة والمؤهلة لبطولة أوليمبياد طوكيو 2020.

الأمن ينقل المباراة إلى برج العرب



ومن المنتظر أن تقام مباراة المنتخب الوطني الأول بقيادة حسام البدري أمام منتخب بتسوانا، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وجاء خوض المباراة الودية على ملعب الجيش ببرج العرب، بعد قرار الجهات الأمنية نقلها من ملعب القاهرة الدولي بحضور 10 ألاف متفرج.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، لمواجهة كينيا بأولى جولات التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية بالكاميرون 2021.