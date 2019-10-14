رياضة | أسرار اختيار "نور الدين" لإدارة مباراة مصر ضد بتسوانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسرار اختيار "نور الدين" لإدارة مباراة مصر ضد بتسوانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين ابراهيم نور الدين لإدارة مباراة مصر ضد بتسوانا الودية المقرر لها في الساعة السابعة مساء اليوم على ملعب برج العرب بالإسكندرية استعداداً للتصفيات المؤهلة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

ويعاون إبراهيم نور الدين كل من أحمد حسام وسمير جمال ومعهم أحمد الغندور حكما رابعاً.

وعانى إبراهيم نور الدين الحكم الدولى من انتقادات خلال الفترة الأخيرة وىخرها كانت بعد إدارته لمباراة النجم الساحلي التونسي وأشانتى كوتوكو الغاني ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا بعد احتساب ركلة جزاء للنجم أثارت جدلاً واسعاً.

أسباب اختيار نور الدين لإدارة مباراة مصر ضد بتسوانا

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وكشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور عن سبب اختيارها لإبراهيم نور الدين لإدارة اللقاء الودي ومن أهمها هو حصول الحكم علي أفضل حكم مصري خلال الجولة السابقة من بطولة الدوري المصري وأيضاً إدارته لمباراة جامبيا وجيبوتى فى مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون بجانب أن نور الدين هو الحكم الوحيد الذي لم يأخذ فرصته للتحكيم لمنتخب مصر الأول أو منتخب مصر الأوليمبي خلال الفترة الماضية، فقام الحكم أحمد الغندور بإدارة مباراة منتخب مصر الأوليمبي ومنتخب السعودية وأيضاً قام أمين عمر بإدارة مباراة منتخب مصر الأوليمبي والسعودية الثانية بينما قام الحكمان محمد معروف ومحمود البنا بإدارة مباراتى مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا بجانب مشاركة محمد عادل في دورة الألعاب العسكرية.

طرح تذاكر مباراة مصر ضد بتسوانا

تطرح في التاسعة من صباح اليوم الإاثنين تذاكر مباراة المنتخب الوطني الأول الودية أمام نظيره البتسواني المقرر إقامتها في السابعة من مساء الإثنين باستاد العرب وذلك باستاد الإسكندرية حيث تحدد الحضور بعشرة آلاف متفرج في غياب محمد صلاح.

وكان المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري قد اختتم تدريباته مساء أمس على ملعب المباراة، فيما اتفق إدارة الفريقين الاكتفاء بإجراء ٤ تبديلات فقط خلال المباراة، التي تأتي في إطار الإعداد لخوض التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا ٢٠٢١ بالكاميرون المهددة بسحب التنظيم حتى الآن.