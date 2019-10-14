رياضة | نجم نابولي على رادار ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم نابولي على رادار ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع الإسباني فابيان رويز متوسط ميدان فريق نابولي الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويسعى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد لدعم فريقه في ظل رغبته بالمنافسة على الألقاب هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية الأنظار تتجه حول فابيان رويز للتعاقد معه.

وأضافت الصحيفة بأن اللاعب الإسباني على رادار الفريق الملكي، الذي لديه عدد محدود في خط الوسط، هناك حاجة ضرورية للتعاقد مع لاعب وسط لذلك فابيان يتواجد ضمن هذه القائمة، بجانب كل من بوجبا، إيركسين، أوديغارد، فان دي بيك.