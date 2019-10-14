رياضة | أزمة تواجه فالفيردي أمام إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة تواجه فالفيردي أمام إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أزمة قبل مباراة فريقه المقبلة أمام إيبار السبت المقبل.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إيبار السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بأن هناك قلق ينتاب فالفيردي قبل مباراة إيبار بسبب غياب ديمبلي للإيقاف وصعوبة لحاق لوكاس بيريز الذي يعاني من إصابة عضلية.

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وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن مُشكلة فالفيردي الآن من المهاجم الثالث الذي سيلعب أمام إيبار.

وأضافت الصحيفة بأن فالفيردي في إنتظار المهاجم الثالث لمباراة إيبار.

وتابعت بعد عقوبة ديمبلي وإصابة كارليس بيريز مع المنتخب يجب على أنسو فاتي وجريزمان الاستمرار في اللعب.