رياضة | نجم برشلونة مهدد بالغياب أمام إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مهدد بالغياب أمام إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبدو فرص كارليس بيريز لاعب فريق برشلونة صعبة في اللحاق بمباراة فريقه المقبلة أمام إيبار والمقرر لها السبت المقبل.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على إيبار يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن الجناح الشاب يعاني من إصابة عضلية ولا يبدو متاحًا لمباراة إيبار المقبلة.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بسبب إصابة عضلية ترك مهاجم برشلونة مُعسكر بعثة المنتخب

وأضافت ورغم أن ناذي برشلونة لم يقدم أي بيان طبي إلا أن الطاقم الفني لا ينصح بإمكانية لعب بيريز ولكن الأطباء هُم من لديهم الكلمة الأخيرة.