رياضة | التشكيل المتوقع لفرنسا أمام تركيا في تصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لفرنسا أمام تركيا في تصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي ديدييه ديشامب المديرالفني لمنتخب فرنسا على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام تركيا بالتصفيات المؤهلة ليورو ٢٠٢٠.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الديوك الفرنسية في مباراة اليوم كالتالي :-

حراسة المرمى : مانداندا

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خط الدفاع : بافارد - فاران - لينغليت - هيرنانديز

خط الوسط : توليسو - ماتويدي - كومان - ليمار

خط الهجوم : جريزمان - جيرو.