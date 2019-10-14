رياضة | نجم برشلونة يعود لتشكيلة فالفيردي أمام إيبار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يعود لتشكيلة فالفيردي أمام إيبار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يجهز الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الظهير الأيسر جوردي ألبا للمباراة المقبلة أمام إيبار تمهيدًا للدفع به في الكلاسيكو.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية بأن ألبا قد يعود لتشكيل برشلونة الأساسي في مباراة إيبار المقرر لها السبت المقبل بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية بأن ألبا من تحسين إعداده من خلال الاستفادة من التوقف الدولي للمنتخبات.

وأضافت الصحيفة بأنه من الممكن أن يعود ألبا للتشكيلة الأساسية يوم السبت ضد إيبار وعودة سيميدو لمركز الظهير الأيمن.

وكان ألبا قد تغيب عن مباريات برشلونة خلال الفترة الأخيرة بعدما تعرض للإصابة أمام بوروسيا دورتموند الألماني بالجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أوروبا.