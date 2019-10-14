رياضة | البلدية يتدرب على فترتين استعداداً لدمنهور وجراحة ناجحة لمراد رجب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البلدية يتدرب على فترتين استعداداً لدمنهور وجراحة ناجحة لمراد رجب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر تدريباته على ملعبه اليوم الثلاثاء على فترتين صباحا وعصرا.

وقد رفض كرم جابر خوض أي مباراة ودية خلال الفترة المقبلة وإستقر على القوام الأساسي، استعداداً لبداية القسم الثاني، الذي سينطلق الثلاثاء المقبل بمواجهة دمنهور على ملعب البلدية.

وسوف يبدء الفريق في تنفيذ والتدريب على بعض الجمل التكتكية والتي سوف يستخدمها اللاعبين في المباريات ومن أجل زيادة التجانس بين اللاعبين والحفاظ على سلامتهم.

وسوف يخوض الفريق تدريبا صباحيا يوم الثلاثاء ويحصل على راحة لمدة يوم ثم يعود الفريق للتدريب إستعدادا للقاء دمنهور الهام في إفتتاح القسم الثاني.

من ناحيه أخرى أجرى لاعب خط الوسط مراد رجب عملية الغضروف بأحد مستشفيات القاهرة وسوف يبدء اللاعب في الخضوع لبرنامج تآهيلي الفتره المقبلة للعودة مرة أخرى المستطيل الأخضر ومن المقرر أن تستغرق فترة غياب اللاعب عن الملاعب لمدة شهر.

وكان اللاعب قد أصيب في أخر مباراة ودية خاضها الفريق أمام عرب الرمل الاسبوع الماضي.

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وكان فريق البلدية قد خاض العديد من المباريات الودية إستعدادا لبدء الموسم الجديد حيث لعب مع الفريق مع شهداء الاسماعيلية ومع مطاحن الغربية وإنتهي اللقائين بفوز بلدية المحلة بهدفين نظيفين، ثم إلتقي بطنطا وإنتهى اللقاء بالتعادل السلبي.

ولعب مع الزرقا وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ولعب مع الترسانة بالقاهرة وتعادل الفريقين سلبيا وإلتقى بالاسماعيلي وهزم بهدفين مقابل هدف ثم المصري البورسعيدي وهزم بهدفين نظيفين ومع جمهورية شبين وفاز الفريق المحلاوي بثلاثة أهداف نظيفة ثم مع ميجا سبورت وانتهت بفوز البلدية بهدف نظيف، ومع الحامول وإنتهت بفوز البلدية بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز على مركز شباب تلا بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل مع بني عبيد بهدف لكل فريق وفاز على عرب الرمل بهدفين مقابل هدف.

وقد تعاقد بلدية المحلة مع ١٠ صفقات لتدعيم الفريق وهم : إبراهيم فاضل مدافع نادي مصر، ومحمد جمال ظهير أيسر الجزيرة ، وحسام زين ظهير أيمن الجونه، وأحمد وفاء لاعب وسط فاركو، وعبد الحميد فؤاد صانع العاب مالية كفر الزيات، محمد مسعد لاعب وسط بتروجت، وأحمد رفعت ريفو لاعب وسط الجزيرة، وإسلام فتحي مهاجم العربي الكويتي، ومالك بابا ديوب لاعب الشمس، بالإضافة لكريم بدير لاعب المنصورة.

وأوقعت قرعة الدوري الممتاز "ب" بلدية المحلة في مواجهات قوية في الأسابيع الأربعة الأولى حيث سيلتقي بدمنهور ثم الرجاء ثم ابوقير للاسمدة ثم المنصورة.

ويضم الجهاز الفني للبلدية، كرم جابر مدير فني، ومصطفى بديوي مدرب عام وأحمد عبدالله مدرب ومحمود شفيق مدرب حراس المرمى وأحمد الأشقر مديرا لشئون اللاعبين.