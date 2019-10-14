رياضة | الجهاز الفني لمياه البحيرة يجتمع باللاعبين استعداداً لرشيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجهاز الفني لمياه البحيرة يجتمع باللاعبين استعداداً لرشيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الجهازالفني للفريق الأول لنادي مياه البحيرة بقيادة أحمد الشاذلي ومساعديه محمد عزوز وياسر منصور على عقد جلسة معنوية مع لاعبى الفريق لإخراجهم من حالة الحزن التى سيطرت عليهم بعد التعادل المفاجأة الأخيرة أمام فريق المعمورة بالجولة الاولي ضمن منافسات المجموعة الحادية عشر بدوري القسم الثالث، .

وطلب الجهاز المعاون بقيادة محمدعزوز وياسر منصور من لاعبيه غلق صفحة مباراة المعمورة نهائيا والتركيز فقط فيما هو قادم من أجل الوصول إلي قمة المجموعة وذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والإصرار للوصول إليه.

وأكد ياسر منصور مدرب الفريق للاعبين أنهم ذاقوا مرارة الاستهانة بالخصم في مباراة المعمورة بالجولة الاولي ، مضيفاً أن المباريات القادمة من المسابقة تعد مباريات كئوس وليس هناك فريق قوى وأخر ضعيف والعبرة بالأداء الرجولى فى الملعب طوال الـ90 دقيقة.

Advertisements

ووعد جميع اللاعبين بالعودة ألي المستوي الطبيعي لهم والعودة إلي الانتصارات بداية من مباراة رشيد ببطولة كأس مصر مع ايضا عدم التفريط في أي نقاط مرة أخري ببطولة الدوي من أجل حسم بطاقة التأهل مبكرا إلي الدوري الممتاز (ب)

وحرص أحمد الشادلي ومعه الجهاز المعاون، الذى يضم محمدعزوز وياسر منصور ، على التركيز مع جميع اللاعبين على زيادة الكثافة الهجومية للفريق مع تأمين الخطوط الدفاعية أيضا والتدريب علي الضربات الحرة المباشرة وفي نهاية المران تم تدريب مجموعة من اللاعبين علي ضربات الجزاء .

وفي ذات السياق يدخل الفريق معسكرا مغلقا بدمنهور مساء الأثنين استعدادا لمواجهة رشيد ضمن منافسات الدور التمهيدي الاول لبطولة كأس مصر دوري المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بإستاد مياه البحيرة,