رياضة | اليوم.. البرتغال تلاقي أوكرانيا في تصفيات اليورو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. البرتغال تلاقي أوكرانيا في تصفيات اليورو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينزل منتخب البرتغال ضيفاً ثقيلاً على مضيفه منتخب أوكرانيا في التاسعة إلا ربع مساء اليوم الإثنين، بمدينة "كييف" الأوكرانية، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020".

ويحتل منتخب أوكرانيا صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات بينما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.

ويعيش المنتخبان الأوكراني والبرتغالي مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة بعدما تحقيق الانتصار في أخر ظهور بالتصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020".

وفازت أوكرانيا على ليتوانيا بنتيجة 2 – 0، فيما تغلبت البرتغال على لوكسمبورج بثلاثية نظيفة، بينما تملك صربيا صاحبة المركز الثالث سبع نقاط من خمس مباريات تليها لوكسمبورج بأربع نقاط من ست مباريات وتتذيل ليتوانيا المجموعة بنقطة واحدة من ست مباريات.

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ويحتاج المنتخب الأوكراني نقطة وحيدة اليوم، من أجل ضمان التأهل لبطولة كأس الامم الاوروبية، فيما يسعى منتخب البرتغال لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع أوكرانيا.

وإنتصرت أوكرانيا، على ليتوانيا بفضل ثنائية رسلان مالينوفسكي.، حيث افتتح لاعب الوسط التسجيل بتسديدة بقدمه اليسرى بعدما تبادل الكرة مع جونيور مورايس وجعل النتيجة 2 - صفر عبر ركلة حرة رائعة. وتحتاج صربيا الفوز في ليتوانيا غدا أيضا لتحافظ على آمالها في التأهل.

ويفقد المنتخب البرتغالي خدمات لاعب ريال بيتيس الاسباني، ويليام كارفاليو عن المشاركة مع منتخب البرتغال في مباراة اليوم بسبب الاصابة.

وفي سياق مشترك يحتاج كريستيانو رونالدو لتسجيل هدف وحيد في شباك أوكرانيا للوصول للهدف 700 فى مشواره مع الأندية والمنتخب، علماً بأن "صاروخ ماديرا" سجل 94 هدفاً، وأصبح ثانى أفضل هداف دولى بعد النجم الايراني المعتزل علي دائى صاحب الـ 109 أهداف.

يذكر أن صاحبا المركز الأول والثاني يتأهلا مباشرة الى بطولة كأس الامم الاوروبية "يورو 2020"، التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عاماً على النسخة الاولى التي استضافتها فرنسا عام 1960.