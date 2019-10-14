شكرا لقرائتكم اليوم.. منتخب مصر يواجه بتسوانا في الاختبار الأول مع البدري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر أول مباراة تحت قيادة حسام البدري عندما يواجه نظيره البتسواني وديا في السابعة من مساء اليوم بإستاد برج العرب بالإسكندرية في إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التي تستضيفها الكاميرون، وبدأ حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، الاستعداد لضربة البداية بعد تعيينه مديراً فنياً للفراعنة، لتكون ضربة البداية في ودية بتسوانا، حيث يفضل حسام البدرى، المدير الفني الدفع بمعظم العناصر الأساسية وأصحاب الخبرة والقوة الضاربة في ودية بتسوانا، أمثال محمد الشناوى وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وطارق حامد ومحمود تريزيجيه، والابتعاد عن الدفع بعدد كبير من الوجوه الجديدة من بداية اللقاء من أجل تحقيق الفوز والظهور بشكل مميز، خاصة أنها التجربة الأولى له مع الفراعنة، لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الجديد، الذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس .

شهدت تدريبات المنتخب الأخيرة قبل ودية بتسوانا حيرة للجهاز الفني بسبب مركز حراسة المرمى الذى شهد منافسة شرسة بين محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى ومحمد عواد حارس الزمالك لحماية عرين منتخب مصر أمام بتسوانا، ويعد محمد الشناوى هو الأقرب لضربة البداية على أن يتم منح عواد حراسة المرمى فى الشوط الثانى.

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يواجه الجهاز الفنى للمنتخب أزمة فى مركز المهاجم وعدم الاستقرار حتى الآن عن مهاجم الفريق، وإن كان الأقرب هو الدفع بأحمد حسن كوكا بصفته الأكثر خبرة عن حسام حسن مهاجم سموحة وعمر السعيد مهاجم الزمالك، فى ظل غياب مروان محسن مهاجم الأهلى للإصابة وتواجد مصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبى.

استقر البدري على التشكيل الذى سيبدأ به مباراة اليوم بالدفع بمحمد الشناوي أمامه محمود علاء و أحمد حجازي و عبدالله جمعه و أحمد فتحي " عمر جابر " و محمد النني " طارق حامد" و حمدي فتحي و محمد افشه و حسين الشحات و محمود تريزيجيه واحمد حسن كوكا مهاجم على أن يتم الدفع فى الشوط الثاني بمحمد عواد و محمد حمدي و عبدالله السعيد وعمر السعيد. وينتهى معسكر منتخب مصر عقب ودية بتسوانا على الرغم من ان غدأ هو أخر يوم في موعد الاجندة الدولية ولكن الجهاز الفني فضل فض المعسكر لمنح مزيد من الوقت للاعبي الاهلى والزمالك للاستعداد للقاء القمة المرتقب بينهما يوم السبت المقبل خوفا من تعرضهم للإجهاد وتشهد ودية منتخب مصر أمام بتسوانا حضور 10 آلاف مشجع بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ويدير مباراة اليوم ودياً الحكم الدولي إبراهيم نور الدين بعد موافقة الجانب البتسواني من أجل اعتماد اللقاء كمباراة رسمية ودية دولية.