شكرا لقرائتكم حيرة في جهاز المنتخب الأولمبي قبل إرسال قائمة أمم إفريقيا للكاف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب حيرة قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقي والتي ستشارك في بطولة أمم أفريقيا بسبب كثرة الجاهزين وتحديداً فى مركز الوسط والهجوم لوجود أكثر من لاعب مميز .

ومن المقرر أن يرسل المنتخب الأوليمبي الأسماء يوم 30 أكتوبر وتضم 21 لاعبا فقط وهو ما يمثل أزمة للجهاز الفني وهو ما سيتم حسمه يوم 28 أكتوبر المقبل وهو الموعد المحدد لانطلاق المعسكر ، كما يبحث الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي عن خوض ودية أو إثنين خلال المعسكر المقبل أمام إحدى منتخبات المجموعة الثانية التي تضم نيجيريا و زامبيا و كوت ديفوار و جنوب أفريقيا ، حيث يرغب الجهاز الفني في مواجهة كوت ديفوار أو زامبيا بعد اللعب مع جنوب أفريقيا والاتفاق على خوض ودية واحدة أو إثنين خلال المعسكر المقبل.

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ينهي اليوم منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب معسكره المغلق الذى انطلق الإثنين الماضي وشهد خوض وديتين أمام جنوب أفريقيا يومي الجمعة والأحد في إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب مصر الاوليمبي قد بدأ معسكره يوم الإثنين 8 أكتوبر بالقاهرة، واختار شوقي غريب 28 لاعبا لمباراتي جنوب افريقيا الوديتين وانتهت الأولي بالتعادل الإيجابي ، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفي شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزي الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفي محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.