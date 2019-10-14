شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يشارك فى المران الصباحي الأخير للمنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما نفي مسئولو منتخب مصر الاوليمبي عن تلقي اي اتصالات من الجهاز الطبي للأهلي من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف احرزه رمضان صبحي من ضربة جزاء.
ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.
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