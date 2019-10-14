شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يشارك فى المران الصباحي الأخير للمنتخب الأوليمبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشارك رمضان صبحي لاعب الاهلي ومنتخب مصر الاوليمبي في تدريبات الفريق الصباحية اليوم حيث يؤدي اللاعب تدريبات بدنية خفيفة عقب،مشاركته في ودية جنوب أفريقيا أمس وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف احرزه رمضان من ضربة جزاء.

كشف مسئولو منتخب مصر الاوليمبي بقيادة شوقي غريب أن رمضان صبحي سليم ولا يعاني من اي اصابات .

كما نفي مسئولو منتخب مصر الاوليمبي عن تلقي اي اتصالات من الجهاز الطبي للأهلي من أجل الاطمئنان على رمضان صبحي لاعب الفريق الأحمر، والذي خرج في الشوط الثاني من مباراة المنتخب الأوليمبي الودية أمام جنوب إفريقيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف احرزه رمضان صبحي من ضربة جزاء.

Advertisements

وكان رمضان صبحي قد غادر مباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام جنوب إفريقيا في الشوط الثاني، ليحل إمام عاشور بديلًا له كتبديل لاراحة اللاعب وليس للاصابة كما ادعي البعض.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم السبت المقبل في قمة مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.