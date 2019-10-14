شكرا لقرائتكم خبر عن كثرة الجاهزين تسبب حيرة للمنتخب الأوليمبى قبل إرسال قائمة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب حيرة قبل إرسال القائمة النهائية إلى الاتحاد الأفريقى، والتى ستشارك فى بطولة أمم أفريقيا بسبب كثرة الجاهزين، وتحديداً فى مركز الوسط والهجوم لوجود أكثر من لاعب مميز، حيث يرسل الأوليمبى الأسماء يوم 30 أكتوبر وتضم 21 لاعبا فقط وهو ما يمثل أزمة للجهاز الفنى وهو ما سيتم حسمه يوم 28 أكتوبر المقبل، وهو الموعد المحدد لانطلاق المعسكر، كما يبحث الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى عن خوض ودية أو إثنين خلال المعسكر المقبل أمام إحدى منتخبات المجموعة الثانية التى تضم نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، حيث يرغب الجهاز الفنى فى مواجهة كوت ديفوار أو زامبيا بعد اللعب مع جنوب أفريقيا والاتفاق على خوض ودية واحدة أو إثنين خلال المعسكر المقبل.

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ينهى اليوم منتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب معسكره المغلق الذى انطلق الإثنين الماضى، وشهد خوض وديتين أمام جنوب أفريقيا يومى الجمعة والأحد، فى إطار استعدادات المنتخبين لنهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والتى تقام فى مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب مصر الأوليمبى بدأ معسكره يوم الإثنين 8 أكتوبر بالقاهرة، واختار شوقى غريب 28 لاعبا لمباراتى جنوب افريقيا الوديتين وانتهت الأولى بالتعادل الإيجابى ، هم فى حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير.. والدفاع: أسامه جلال، محمود مرعي، محمود الجزار، أحمد رمضان «بيكهام»، محمد عبد السلام، محمد صادق، أحمد أبوالفتوح، أحمد أيمن، كريم العراقي.. وخط الوسط: أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر،أحمد حمدي، فوزى الحناوي، رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبد الرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم.. والهجوم: مصطفى محمد، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، ناصر منسى.