شكرا لقرائتكم الزمالك يحتوي غضب نجومه بسبب المستحقات قبل قمة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو نادي الزمالك احتواء غضب نجومه ولم الشمل قبل قمة الدورى أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل على فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وذلك بعدم أطلق طارق حامد قذائفه معلقًا على تأخر الحثول على مستحقاته وتعديل عقده، قائلاً على الانستجرام الخاص به: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من احبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، ومن قبله محمود جنش حارس مرمى الفريق الذى ابدى استيائه من نفس الأمر، ليتبقى محمود علاء وعبد الله جمعة اللذان حصلوا على وعود بتعديل عقودهم ومازال الأمر معلقًا، ولم يخرج أي منهما عن النص حتى الوقت الحالي.

وتكثف الإدارة مجهوداتها فى الوقت الحالى لصرف جزء من مستحقات جميع اللاعبين قبل موعد مباراة الأهلى، مع عقد جلسة مع الرباعى حامد وجنش وعلاء وجمعة لتعديل عقودهم بعد الوعود التى حصلوا عليها.