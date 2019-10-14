شكرا لقرائتكم معلول يظهر في الأهلي اليوم بعد انتهاء مهمته الدولية مع تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتواجد الدولي التونسي على معلول، الظهير الأيسر للأهلي في مقر القلعة الحمراء اليوم الاثنين، بعد مشاركته مع منتخب بلاده في مباراة ودية أقيمت أمس الأول ، السبت، أمام الكاميرون فى مدينة رادس التونسية وأنتهت بالتعادل السلبي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تواصل مع على معلول خلال الفترة الماضية، واطمأن على اللاعب التونسى الدولى الذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج ، موضحاً أن اللاعب التونسى سيظهر في الاهلي اليوم حسب الاتفاق الذى جرى بينهما مؤخراً.

ويستعد الأهلي لمباراة الزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، علماً بأن المارد الأحمر سيخوض مباراة ودية الاثنين المقبل أمام فريق الإعلاميين.