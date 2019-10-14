شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة منتخب مصر وبتسوانا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدري المدير الفني، ودية أمام منتخب بتسوانا فى السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 التى تستضيفها الكاميرون.

موعد ودية منتخب مصر أمام بتسوانا

تقام مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا فى السابعة من مساء اليوم الإثنين باستاد برج العرب بالإسكندرية.



عدد الجماهير المسموح لها بالتواجد فى مباراة مصر وبتسوانا

سمحت الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف متفرج لمباراة منتخب مصر أمام بتسوانا.



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القنوات الناقلة

تنقل مباراة المنتخب المصري أمام منتخب بتسوانا على قناتى أون سبورت وتايم سبورتس.

حكم اللقاء

يدير مباراة منتخب مصر أمام بتسوانا الحكم الدولى إبراهيم نور الدين، بعد موافقة الجانب البتسواني من أجل إعتماد اللقاء كمباراة رسمية ودية دولية.

أول ودية للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر

بدأ حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، الاستعداد لضربة البداية بعد تعيينه مديراً فنياً للفراعنة، لتكون ضربة البداية فى ودية بتسوانا، حيث يفضل حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، الدفع بمعظم العناصر الأساسية وأصحاب الخبرة والقوة الضاربة فى ودية بتسوانا، أمثال محمد الشناوى وعبدالله السعيد وأحمد فتحى وطارق حامد ومحمود تريزيجيه، والابتعاد عن الدفع بعدد كبير من الوجوه الجديدة من بداية اللقاء من أجل تحقيق الفوز والظهور بشكل مميز، خاصة أنها التجربة الأولى له مع الفراعنة، لكسب الثقة وإثبات الذات للجهاز الجديد، الذى يضم محمد بركات مدير المنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدربا عاما، وسيد معوض مدربا، وأيمن طاهر مدرب حراس.



وضمت القائمة: محمد الشناوى ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحى ومحمود علاء وباهر المحمدى وأيمن أشرف وعبد الله جمعة ومحمد حمدى وطارق حامد وحمدى فتحى وعبد الله السعيد ومحمد مجدى قفشة وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد و محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا.