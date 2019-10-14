شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لاحتواء غضب كبار الزمالك قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى مجلس إدارة نادى الزمالك لاحتواء غضب نجومه الكبار ولم شمل الفريق قبل قمة الدورى أمام الأهلى، المقرر لها يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وذلك بعدم أطلق طارق حامد قذائفه معلقًا على تأخر الحصول على مستحقاته وتعديل عقده، قائلاً على الإنستجرام الخاص به: "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبوننى، ولكن لقد طفح الكيل ولن أصمت مرة أخرى"، ومن قبله محمود جنش حارس مرمى الفريق الذى أبدى استياءه من نفس الأمر، ليتبقى محمود علاء وعبد الله جمعة اللذان حصلا على وعود بتعديل عقودهم وما زال الأمر معلقًا، ولم يخرج أى منهما عن النص حتى الوقت الحالى.

وتكثف الإدارة مجهوداتها فى الوقت الحالى لصرف جزء من مستحقات جميع اللاعبين قبل موعد مباراة الأهلى، مع عقد جلسة مع الرباعى حامد وجنش وعلاء وجمعة لتعديل عقودهم بعد الوعود التى حصلوا عليها.