شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يظهر فى الأهلى اليوم بعد مشاركته فى تعادل تونس مع الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، فى القلعة الحمراء اليوم، الإثنين، بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة ودية أقيمت السبت الماضى، أمام الكاميرون فى مدينة رادس التونسية وأنتهت بالتعادل السلبي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تواصل مع على معلول خلال الفترة الماضية، واطمأن على اللاعب التونسى الدولى الذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج، موضحاً أن اللاعب التونسى سيظهر فى الاهلى اليوم حسب الاتفاق الذى جرى بينهما مؤخراً.

ويستعد الأهلى لمباراة الزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، علماً بأن المارد الأحمر سيخوض مباراة ودية الاثنين المقبل أمام فريق الإعلاميين.