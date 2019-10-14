اخبار الرياضه

معلول يظهر فى الأهلى اليوم بعد مشاركته فى تعادل تونس مع الكاميرون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن معلول يظهر فى الأهلى اليوم بعد مشاركته فى تعادل تونس مع الكاميرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يظهر الدولى التونسى على معلول، الظهير الأيسر للأهلى، فى القلعة الحمراء اليوم، الإثنين، بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى مباراة ودية أقيمت السبت الماضى، أمام الكاميرون فى مدينة رادس التونسية وأنتهت بالتعادل السلبي.

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إنه تواصل مع على معلول خلال الفترة الماضية، واطمأن على اللاعب التونسى الدولى الذى تم استدعاؤه مؤخرًا لمعسكر منتخب نسور قرطاج، موضحاً أن اللاعب التونسى سيظهر فى الاهلى اليوم حسب الاتفاق الذى جرى بينهما مؤخراً.

ويستعد الأهلى لمباراة الزمالك السبت المقبل فى الجولة الرابعة لبطولة الدورى الممتاز، علماً بأن المارد الأحمر سيخوض مباراة ودية الاثنين المقبل أمام فريق الإعلاميين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلول يظهر فى الأهلى اليوم بعد مشاركته فى تعادل تونس مع الكاميرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا