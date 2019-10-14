رياضة | مصر وبوتسوانا البدري يستقر على "بديل صلاح" في منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر وبوتسوانا البدري يستقر على "بديل صلاح" في منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر مهمته بقيادة الفراعنة، رسمياً اليوم عندما يستضيف منتخب مصر نظيره منتخب بوتسوانا ودياً اليوم الأثنين علي ملعب برج العرب بالأسكندرية في تمام الساعة السابعة مساءاً، ضمن إستعدادات مصر لتصفيات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بالكاميرون 2021.

ويدخل حسام البدري المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر دون نجم الفراعنة محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى والذى فضل الجهاز الفنى للمنتخب عدم إستدعائه بسبب الإجهاد وفضل راحته خاصة وانه لقاء ودي وليس رسمي.

البدري يستقر على "بديل صلاح" في منتخب مصر

وإستقر البدري علي الدفع بلاعب النادي الأهلي والمتألق خلال الفترة السابقه تحت قيادة السويسري رينيه فايلر "حسين الشحات" ليكون لاعب في الجناح الأيمن بدلاً من محمد صلاح في مباراة مصر وبوتسوانا الذي سيغيب عن اللقاء، بسبب انه يعرف جيداً كيف يلعب في تلك الجبهة كما يلعب بها في النادي الأهلي.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بوتسوانا

وعلم "الخليج 365 الرياضي" أن حسام البدري سيدخل اللقاء بتشكيل مكون من :

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حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي، أحمد حجازي، محمود علاء، عبدالله جمعه

خط الوسط : طارق حامد، محمد النني، حسين الشحات، عبدالله السعيد، محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم : أحمد حسن كوكا.

موعد مباراة مصر وبتسوانا الودية والقنوات الناقلة

يستضيف ستاد برج العرب بالأسكندرية مباراة منتخب مصر ونظيره منتخب بتسوانا فى تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة ، الثامنة مساءاً بتوقيت السعودية والتاسعة مساءاً بتوقيت الإمارات والخامسة مساءاً بتوقيت جرينتش وسيذاع اللقاء عبر قناتى ON SPORT HD و TIME SPORT HD