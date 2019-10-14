رياضة | تعرف علي موعد إنطلاق قناة الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي موعد إنطلاق قناة الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن موعد إنطلاق "قناة الزمالك"، بعد إستلام أستديوهات القناة، أمس الأحد.

وصرح أحمد مرتضى، في مداخلة لبرنامج "الزمالك اليوم": "إن شاء الله القناة الجديدة ستنطلق قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري".

وواصل نجل رئيس الزمالك: "القناة والبرامج والأستديو سيظهرون بشكل مميز، ونأمل أن نقدم شئ يليق باسم وكيان نادي الزمالك".

وتواجد أحمد مرتضى، بأستديو القناة الجديدة، أمس الأحد، من أجل التنسيق على كافة الأمور قبل إنطلاقها.

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يذكر أن الفريق الأول بنادي الزمالك، يستعد لخوض مباراة القمة أمام الأهلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على استاد الجيش المصري ببرج العرب.

زيدخل الزمالك اللقاء في المركز الرابع، برصيد 7 نقاط، خلف المقاولون وبيراميدز بنفس الرصيد، ويعتلى الصدارة النادي الأهلي بـ 9 نقاط.

وحقق الزمالك فوزاً كبيراً على المنيا، أمس الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بالنادي.

فيما شارك مصطفى فتحي في مجريات اللقاء عقب عودة من الإصابة، وسجل أهداف الزمالك أشرف بن شرقي، خالد بوطيب، أسامة فيصل (ناشئ)، أحمد سيد "زيزر" على الترتيب.