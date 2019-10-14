رياضة | محمد محمود: لم أتوقع أن أصبح لاعباً للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد محمود: لم أتوقع أن أصبح لاعباً للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر محمد محمود نجم النادي الأهلي عن حبه وعشقه للنادي الأهلي منذ صغره، وحلمه للانضمام إلى صفوف الفريق منذ بداية لعبه لكرة القدم.

وأعلن "محمود"، خلال استضافته في برنامج "السهرة مع" المذاع عبر فضائية النادي الأهلي مع الإعلامي إسلام الشاطر، أنه نشأ في أحد القرى في مدينة الوراق، ولم يكن يتوقع نهائيا أن يكون لاعبا في النادي الأهلي والجماهير تشجعه من المدرجات، على الرغم من حبه وعشقه الكبير للنادي الأهلي منذ صغره.

Advertisements

وأوضح محمود أن عائلته كلها أهلاوية وتشجع النادي الأهلي، متابعا: "حتى أمي مكانتش ليها في الكورة بس دلوقتي بقت متابعة رهيبة، وبتدقق في كل حاجة عشان خاطر تتابعني وتدعيلي".

وتابع نجم الأهلي أن يعشق محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي السابق خاصة أنه يلعب في نفس مركزه، مضيفا: "إحنا أتولدنا على حب أبو تريكة، ده لاعب مكنش حد يختلف عليه، كان نفسي ألحق ألعب معاه في النادي الأهلي أو يكون معايا في التمرين، شخصية جميلة كان نفسي أشوفها".

وأنهي تصريحاته أن أبو تريكة هو مثله الأعلى محليا، وخارجيا يعشق محمد صلاح ويضعه قدوة له في حياته، من حيث الأخلاق والالتزام داخل وخارج الملعب.