رياضة | رئيس ريال مدريد: راموس قائد رائع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس ريال مدريد: راموس قائد رائع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الاسباني بالاسطورة سيرجيو راموس قائد النادي الملكي، بعدما حطم الرقم القياسي لمواطنه إيكر كاسياس وأصبح اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات الدولية مع منتخب اسبانيا في التاريخ.

وكان "راموس" قد شارك في مباراته رقم 168 بقميص منتخب اسبانيا ضد منتخب النرويج أمس السبت، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2020، ليحطم رقم مواطنه إيكر كاسياس حارس الملكي السابق.

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وقال فلورينتينو بيريز في تصريحات صحفية: "أنا متيقن أن أسطورة سيرخيو راموس سوف تستمر".

وتابع رئيس ريال مدريد: " راموس قائد رائع، فبالإضافة للعوامل والقدرات الفنية والبدنية التي يمتلكها راموس، فإن سيرجيو راموس يملك مواصفات أخرى كالقيادة و الطموح ، التي صنعت منه أسطورة ليس فقط لريال مدريد أو المنتخب الإسباني ، بل لكرة القدم".

و‏جاءت مباريات "راموس" مع منتخب اسبانيا بواقع كأس العالم (17)، بطولة أمم أوروبا (15)، كأس القارات (15)، دوري الأمم الأوروبية (4)، تصفيات كأس العالم (29) وتصفيات بطولة أمم أوروبا (32)، بالإضافة إلى ذلك خاض 63 مباراة ودية.