رياضة | برشلونة يحسم صفقاته في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم صفقاته في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم مسؤولو فريق برشلونة الإسباني الصفقات التي يحتاج الفريق التعاقد معاها خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وذلك بعد اجتماع مع الطاقم الفني بقيادة إرنستو فالفيردي مدرب البارسا.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة الماركا، إن النادي قرر التعاقد مع ظهير أيمن في الشتاء من أجل تدعيم تلك الجبهة بعدما ظهرت بشكل سيئ هذا الموسم بتواجد سيميدو وسيرجي روبرتو.

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وأن فالفيردي غير مقتنع بالستغالي الشاب موسى واجي الذي لعب بعض المباريات مع الفريق الأول في الفترة الأخيرة تحت قيادته مع الفريق.

وقرر مدرب برشلونة عدم تعزيز الخط الهجومي والاعتماد على الشابين فاتي وبيريز مع وجود الرباعي ميسي وسواريز بالإضافة إلى ديمبيلي وجريزمان.

بينما يثق مسئولو برشلونة في خط الدفاع بعدما أعطى الثنائي آراخو وتوديبو الثقة لفالفيردي في المباريات التي تم مشاركتهم بها.