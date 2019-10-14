رياضة | سولاري يقترب من تدريب توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يقترب من تدريب توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن شكوك حول مستقبل المدير الفنى الأرجنتيني لفريق توتنهام هوتسيبير الإنجليزي ماوريسيو بوكيتينو والذي حقق نتائج سيئة منذ بجاية الموسم مع السبيرز مما جعل إدارة توتنهام تفكر في رحيل المدرب.

وذكر موقع " فوتبول لندن" الإنجليزي أن المدير الفنى الأرجنتيني السابق لريال مدريد سانتياجو سولاري أصبح مرشح بقوة لقيادة توتنهام هوتسيبير خلفاً لمواطنه بوكيتينو في حال رحيله عن السبيرز.

وكان توتنهام هوتسيبير قد خسر ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بسباعيه ضمن مباريات الجولة الثانية وكان قد تعادل مع أولمبياكوس اليوناني بالجولة الأولي، وكان قد خسر أمام برايتون بثلاثيه بالدوري الإنجليزى، مما جعل إدارة السبيرز تفكر في إستقدام مدرب أخر.

وكان سانتياجو سولاري قد تولى تدريب ريال مدريد في الموسم الماضي خلفًا لوجيان لوبيتيجي، قبل أن تتم إقالته وتعيين زين الدين زيدان، وحقق مع الفريق بطولة كأس العالم للأندية.