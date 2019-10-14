رياضة | برشلونة الإسبانى يحدد أولوية التعاقدات في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة الإسبانى يحدد أولوية التعاقدات في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن أولوية نادى برشلونة الإسبانى في التعاقدات القادمة خلال فترة الإنتقالات الشتوية يناير المقبل، في تدعيم مراكز الفريق لإستكمال الوسم الجاري والمنافسة علي البطولة المحلية والأوروبية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن نادى برشلونة الإسبانى قد حدد الأولوية من حيث تدعيم المراكز ووضع تدعيم مركز الظهير الأيمن، فى أولوية تعاقدات الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة أن الإعتماد علي سيرجيو روبيرتو ونيلسون سيميدو أصبح غير مجدياً للبارسا خاصة بعد المستوي المتوسط الذى ظهروا عليه خلال الموسم الماضي، حتي اهير الشاب السنغالي موسي واجي لم يظهر بالصورة التى تؤهله لقيادة ظهير برشلونة، مما جعل الفريق يضع الأولوية لتدعيم الجانب الأيمن للفريق.

ويري الفريق أن خط الهجوم لا يحتاج لتدعيم خاصة بعد التعاقد مع نجم منتخب فرنسا أنطوان جريزمان وأيضاً تواجد الشاب بيريز بجانب ميسي وسواريز والشاب انسو فاتي.