شكرا لقرائتكم كرة طائرة.. منتخب مصر يواجه الأرجنتين بعاشر جولات كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقي، منتخب رجال الكرة الطائرة الأول مع نظيره الأرجنتينى فى السابعة صباح اليوم الأثنين، فى إطار عاشر مواجهاته بكأس العالم المقام فى اليابان و يستمر حتى يوم 15 أكتوبر الجارى .
و يسعى منتخب مصر إلى تحقيق الفوز فى هذا اللقاء قبل أن يلتقى أمريكا فى ختام المنافسة غدا الثلاثاء .
وتلقى منتخب مصر للكرة الطائرة هزيمة ثقيلة أمس الأحد من تونس بنتيجة 3 / 1 فى تايع مواجهاته بالبطولة ، بعد أن خسر الجمعة من اليابان بنتيجة 3 / 2 فى ثامن جولات المونديال .
كما أن منتخب الطائرة تلقى خسارة ثقيلة أيضا من ايطاليا 3/0 قبل الهزيمة من بولندا فى سادس وسابع جولاته .
و خاض منتخب مصر للكرة الطائرة 5 جولات فى مدينة ناجانو ، قبل أن يعود إلى هيروشيما الأثنين لإستكمال مباريات البطولة .
ونجح منتخب الطائرة فى الفوز على كل من استراليا و إيران قبل أن يتلقى 7 هزائم متتالية أمام البرازيل و كندا و روسيا و إيطاليا وبولندا و اليابان و اخيرا تونس .
وتضم قائمة المنتخب فى هذه البطولة كلا من عبد الله عبد السلام و حسام يوسف وأحمد صلاح وهشام يسرى و محمد عادل ورشاد شبل و عبد الرحمن سعودى و محمد عبد المحسن وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء ومحمود منصور وأحمد عبد العال ومحمد رضا.
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